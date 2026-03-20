Matan ratas y atacan madrigueras en el Ditroit

La situación en el sector 9 de Enero, en el corregimiento de Amelia Denis de Icaza, obligó a las autoridades a intervenir con una jornada de fumigación y desratización. Tras el operativo, comenzaron a aparecer ratas muertas en distintos puntos del área, evidencia directa del impacto de las acciones contra la plaga.

El director regional de Salud en San Miguelito, Algis Torres, lideró el despliegue junto al equipo de control de vectores. Durante la intervención se detectaron múltiples madrigueras, donde se colocaron cebos y se fumigó el perímetro para reducir la presencia de roedores que venían afectando a la comunidad.

A la par, el personal de Promoción de la Salud recorrió el sector orientando a los residentes. Se enfocaron en explicar cómo evitar que el problema regrese, insistiendo en la eliminación de focos dentro de las viviendas y sus alrededores.

La jornada se desarrolló en conjunto con la Junta Comunal de Amelia Denis de Icaza, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y el plan Libertar, como parte de un esfuerzo para mejorar las condiciones ambientales y frenar la propagación de vectores.

Estos están asociados a enfermedades como el dengue y la leptospirosis, que representan un riesgo para la población.

Las autoridades recalcaron que estas acciones forman parte de una estrategia continua. Pidieron a la comunidad mantener los patios limpios, eliminar agua estancada, disponer bien la basura y sellar grietas en las casas para evitar la entrada de roedores.

También se recordó que el personal que participa en estos operativos está debidamente identificado. La Región de Salud de San Miguelito aseguró que seguirá realizando estas jornadas en otros sectores para reforzar la lucha contra los vectores.



