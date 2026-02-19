Mides trasladó a 10 jóvenes con discapacidad a hogar en Chitré

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó este miércoles el traslado de 10 jóvenes masculinos, en condiciones de discapacidad, residentes en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, hacia el Hogar María Auxiliadora, ubicado en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

Según el Mides, se trata de una respuesta a la medida de protección dictada por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, que busca garantizar la integridad y bienestar de los jóvenes, que crecieron bajo el cuidado del Estado.

La acción será temporal, mientras se gestiona una solución especializada y multidisciplinaria, acorde a las necesidades.

El pasado 17 de febrero, la ministra Beatriz Carles de Arango fue personalmente para verificar las condiciones y las necesidades de la población trasladada, desde donde logró una articulación con el Ministerio de Salud, que envió, de inmediato, equipo médico que evaluó cada uno de los jóvenes.

De acuerdo con la entidad, la acción garantiza la continuidad de la atención que este hogar, sin afectar a las 23 adolescentes que durante la temporada escolar se albergan en el lugar.

El Mides destacó que estas medidas buscan asegurar la protección de la niñez y adolescencia, así como de las personas en situación de vulnerabilidad, bajo tutela del Estado, asegurándoles condiciones dignas y adecuadas, desde un enfoque interinstitucional.

Cabe destacar que para el traslado de estos jóvenes se requirió la coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia (Senniaf), entidad pública descentralizada y especializada del Estado, que tenía bajo su responsabilidad estas diez personas en el Centro de Atención Integral de Tocumen.