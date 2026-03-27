Nacional - 27/3/26 - 08:30 PM

Migración tendrá 989 unidades en operativo de Semana Santa

Habrá 663 unidades en la ciudad de Panamá.

 

Por: Redacción/Crítica -

El Servicio Nacional de Migración (SNM) dispondrá de 989 unidades para el operativo nacional “Semana Santa Segura 2026”, que estarán desplegados en varios puntos del país.

Según el SNM, habrá 663 en la ciudad de Panamá, 69 en Chiriquí, 56 en Colón, 47 en Herrera, 29 en Coclé, 28 inspectores en Veraguas, 25 en Darién, 22 en Chepo, 21 en Los Santos, 17 en Bocas del Toro y un total de 12 unidades migratorias en Guna Yala.

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Estas acciones buscan fortalecer los controles migratorios, la verificación de estatus de extranjeros y la prevención de actividades ilícitas durante este periodo de alta movilidad de personas.

El operativo contempla la participación de más de 26,500 unidades de los estamentos de seguridad y se desarrolla en coordinación con instituciones como la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval y el Sistema Único de Manejo de Emergencias.

 

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