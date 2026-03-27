ATP advierte que tasa aeroportuaria afectaría la competitividad del país

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria de León, mostró este viernes su preocupación por el anteproyecto de ley presentado por el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson, el cual propone la creación de una tasa de uso ($10) de instalaciones aeroportuarias de tránsito.

De León señaló que la iniciativa le quitaría competitividad al país como destino y hub regional.

"Nos afectaría la competitividad. La empresa privada, la Asociación Panameña de Hoteles, la Cámara de Turismo, inclusive periodistas, se han expresado acerca de esta iniciativa", dijo la encargada de la ATP.

Por lo que señaló que Panamá debe enfocarse en su posicionamiento internacional, en vez de buscar medidas que van a retrasarlo.

"Estamos empezando a posicionarnos y vamos por buen camino... ¿Para qué restarnos esta competitividad? Nuestro enfoque sería, más allá de buscar impuestos que afecten eso, ver iniciativas que nos ayuden a buscar más líneas aéreas, aumentar nuestra conectividad y transformar esas iniciativas en mayor entrada de visitantes al país", manifestó a Telemetro Reporta.

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Por su parte, el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz, enfatizó que es un tema muy serio y peligroso para el país. Esto supondría una desventaja para Panamá.

Mencionó que las estimaciones apuntan a que, para el 2030, el aeropuerto podría alcanzar los 30 millones de pasajeros, siempre y cuando se mantengan condiciones favorables para el sector.

Ruiz destacó que si se pone una medida como esta, "el aeropuerto no va a crecer, eso impacta directamente al país", más ahora que el aeropuerto ejecuta importantes inversiones orientadas a la expansión.

La iniciativa señala que, de aprobarse en tercer debate y ser sancionada por el presidente José Raúl Mulino, podría generar una recaudación estimada de 114 millones de dólares anuales.