Minsa y CSS asignan 396 plazas de internado médico en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) otorgaron un total de 396 plazas de internado médico durante el primer acto de viva voz del año, informó la entidad.

De acuerdo con Mayra Abood, jefa de Docencia, Capacitación y Formación del Minsa, se asignaron 135 plazas en la CSS y 261 plazas en el Minsa, fortaleciendo la formación de los futuros profesionales de la salud.

La funcionaria destacó que este proceso benefició a 203 médicos que no habían logrado obtener una plaza de internado médico en el último acto realizado.

El internado médico representa la fase final de la formación clínica que deben completar los egresados de medicina para obtener la idoneidad profesional y ejercer legalmente.

📍 Distribución de plazas en hospitales

Las plazas adjudicadas fueron distribuidas en distintas instalaciones de salud del país, entre ellas:

Hospital Santo Tomás

Ciudad de la Salud

Hospital José Domingo de Obaldía

Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid

Hospital Regional Rafael Hernández

Hospital Manuel Amador Guerrero

Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos

Hospital Luis “Chicho” Fábrega

“Hemos logrado eliminar a todos los rezagados en lista de espera, permitiéndoles cumplir con el requisito de internado médico, que tiene una duración de dos años consecutivos: el primero en hospitales y el segundo en instalaciones de salud del interior del país”, manifestó Abood.

📅 Próximo acto de viva voz

El próximo acto de viva voz se realizará el 2 de octubre de 2026, proceso que, según el Minsa, se desarrolla de forma pública, transparente y organizada, garantizando el cumplimiento del requisito académico necesario para la idoneidad profesional.

Cabe destacar que en octubre del año pasado unos 200 médicos graduandos salieron a las calles para exigir la asignación de plazas de médico interno, ante la falta de cupos disponibles. En ese momento, las autoridades de salud se comprometieron a buscar soluciones a la problemática, que ahora se reduce con esta nueva asignación.