Mulino firma ley que pone a pagar pasantías a jóvenes en Panamá

El presidente José Raúl Mulino sancionó este viernes la Ley 513 del 20 de marzo de 2026, que crea el programa de pasantías remuneradas para incentivar el trabajo formal de jóvenes en el sector privado. La norma aplica para personas en formación académica, desde nivel medio hasta universitario o técnico.

El programa está dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años, así como menores de edad con título de educación media. Las pasantías podrán realizarse en empresas o entidades sin fines de lucro, con el fin de que desarrollen experiencia y capacidades para luego aspirar a un empleo formal.

Cada pasantía tendrá una duración máxima de un año, con jornadas de hasta 40 horas semanales. Los participantes recibirán un pago mensual de B/.450.00, establecido como subsidio, por lo que no constituye salario ni genera descuentos fiscales o de seguridad social.

La ley deja claro que la pasantía no obliga a contratar al joven ni genera prestaciones laborales. Sin embargo, las empresas deberán contar con una póliza de seguro que cubra riesgos profesionales durante el periodo de práctica.

También se fijaron límites para evitar abusos. Las empresas solo podrán incorporar pasantes según su tamaño de planilla, y si sustituyen empleos formales o exceden los cupos, enfrentarán multas entre B/.250.00 y B/.500.00. Si desean incluir más pasantes, deberán solicitar autorización al Mitradel.

Además, el Mitradel habilitará un canal presencial, virtual o telefónico, confidencial y seguro, para que los pasantes puedan denunciar abusos, maltratos, acoso, discriminación o incumplimientos dentro del programa.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, también firmó la ley y señaló que la medida busca regular una práctica que por años se dio sin pago. El programa tendrá una duración de tres años, prorrogables por una sola vez mediante decreto.

En el acto estuvieron presentes el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; la viceministra Virna Luque; y el secretario de Metas, José Ramón Icaza.