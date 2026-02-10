Nacional - 10/2/26 - 06:37 PM

Mulino refuerza agenda de política exterior

En la mesa estuvo el tema logístico del istmo y cómo aprovecharlo para fortalecer la presencia panameña fuera de las fronteras.

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente José Raúl Mulino se sentó este martes con los miembros del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores, en una reunión donde se habló claro sobre el rumbo internacional del país y el papel estratégico que quiere jugar Panamá en la región. 

Durante el encuentro se analizó el futuro de la estrategia exterior del Gobierno, con énfasis en consolidar a Panamá como un centro clave de logística y conexión regional, aprovechando su posición geográfica y su peso en el comercio internacional. 

La idea, según lo conversado, es pasar del discurso a una política exterior con resultados concretos.

Los miembros del Consejo respaldaron la gestión de Mulino y su enfoque en estrechar lazos estratégicos a nivel global, destacando que la política internacional debe ir de la mano con el crecimiento económico y la competitividad del país. 

También subrayaron la importancia de proteger y potenciar las ventajas que ya tiene Panamá frente a otros mercados.

En la reunión participaron figuras clave como el canciller encargado Carlos Hoyos, el asesor presidencial Aníbal Galindo, la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad Kristelle Getzler, la expresidenta Mireya Moscoso y el exadministrador del Canal Alberto Alemán Zubieta, junto a Dovi Eisenman, Héctor Infante, Jorge Vallarino, Omar Jaén y Carlos Moreno.

