Nacional - 09/12/25 - 12:00 AM

Naviferias continúan hoy en Coclé y Veraguas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) arranca hoy la segunda semana de las Naviferias, para la venta de bolsas navideñas a un costo de $15 dólares, que incluyen jamón picnic.

Las ventas para hoy son en Penonomé y Veraguas. Mientras que mañana serán en Colón, Darién, Bocas del Toro y continuará en otras regiones de Veraguas, a partir de las 7:00 p.m.

La entidad recordó que los que asistan deberán llevar su cédula y bolsas reutilizables para facilitar el traslado de productos. La bolsa navideña incluye una pieza de jamón Picnic con hueso, 5 libras de arroz, azúcar, sal, guandú en lata, maíz pilado y una lata de piña en rodajas.

