Orillac asegura que Panamá busca inversión y empleo este año

El Gobierno quiere que este año más panameños tengan trabajo. Así lo dijo el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, durante un encuentro con la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

La reunión fue en el auditorio del gremio y ahí se habló de economía, empleo y proyectos que buscan mover el país.

Orillac dijo que están trabajando para bajar el desempleo y que el sector de la construcción siga generando oportunidades. También destacó que hay interés de empresas extranjeras en invertir en Panamá, sobre todo en logística y energía.

“Estamos haciendo todo lo posible para que Panamá tenga mejores números en empleo este año”, aseguró.

El ministro recordó que el Gobierno ha tomado medidas para controlar el alza del petróleo y mantener estables las tarifas del MetroBus, Metro, electricidad y gas. Además, señaló los esfuerzos en agua y manejo de basura, problemas que afectan a diario a la gente.

La reunión también sirvió para despedir al presidente saliente de la CCIAP, Juan Arias, y darle la bienvenida a Aurelio Barría, quien asumirá el 8 de abril.

Orillac destacó la labor de Arias y reafirmó su apoyo a la nueva Junta Directiva. Arias, por su parte, reconoció al Gobierno del presidente José Raúl Mulino y aseguró que seguirá colaborando en lo que pueda.

Barría, presidente electo, reconoció los esfuerzos del Ejecutivo y del ministro por mantener la cercanía con el sector empresarial. Señaló que la logística sigue siendo uno de los puntos fuertes del país y una apuesta segura para generar más empleo.