Panamá avanza hacia la exención de visas con Estados Unidos

Panamá da paso clave hacia el Visa Waiver Program

Panamá dio un paso formal para ingresar al Programa de Exención de Visas de Estados Unidos (Visa Waiver Program – VWP) con la creación de un Grupo de Trabajo Interinstitucional, una instancia que coordinará los esfuerzos del Estado para cumplir los exigentes requisitos del proceso.

El primer encuentro fue liderado por el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos A. Hoyos, y tuvo como objetivo definir los requisitos técnicos, operativos y de seguridad que cada entidad del Gobierno Nacional deberá cumplir para avanzar en esta aspiración histórica.

Coordinación y seguridad, ejes del proceso

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el trabajo se desarrollará bajo un enfoque de coordinación interinstitucional, fortalecimiento de la seguridad fronteriza y mejora del intercambio de información.

Las entidades panameñas trabajarán en estrecha cooperación con la Embajada de Estados Unidos en Panamá y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pilares fundamentales del proceso.

“La conformación del Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Exención de Visas representa un paso estratégico de alta trascendencia para Panamá”, afirmó Hoyos, al destacar la importancia de la responsabilidad compartida con un socio histórico como Estados Unidos.

Un programa basado en la confianza

El canciller encargado subrayó que el Visa Waiver Program es, ante todo, un mecanismo de confianza, que exige altos estándares en seguridad, gestión migratoria, integridad documental e intercambio de información.

“Se trata de una herramienta clave para alinear políticas públicas, identificar brechas, evitar duplicidades y asegurar coherencia entre los compromisos internacionales y su implementación interna”, sostuvo.

Más que un beneficio migratorio

Hoyos agregó que la eventual exención de visas no debe verse solo como una facilidad migratoria, sino como una oportunidad para fortalecer los vínculos entre Panamá y Estados Unidos, impulsar los intercambios académicos, culturales y empresariales, y profundizar el contacto entre ambas sociedades.

Estados Unidos confirma apoyo al proceso

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, señaló que su Gobierno trabaja de manera conjunta con Panamá para compartir información y garantizar que los viajes se realicen de forma segura y eficiente.

“Este es un proceso complejo, que no será inmediato, pero estamos avanzando de forma coordinada para cumplir todos los requisitos que establece la ley de Estados Unidos”, manifestó el diplomático.

Solicitud en fase de negociación

De acuerdo con la Cancillería, el proceso de exención de visas se encuentra actualmente en fase de negociación formal. La solicitud fue presentada el mes pasado por el presidente José Raúl Mulino, quien destacó que Panamá ya cumple un requisito clave: una tasa de rechazo de visas inferior al 4%.

El Gobierno espera concretar este objetivo durante la actual administración, lo que marcaría un hito en la relación bilateral y en la movilidad internacional de los panameños.