Panamá canta fuerte: artistas locales prenden la nueva canción del Mundial

La selección de Panamá ya tiene su himno de calle para el Mundial. Copa Airlines lanzó este miércoles la nueva versión de 'Sube la Marea Remix', entonada por el legendario Rubén Blades y un repertorio de artistas panameños que muestran lo mejor del país en un videoclip lleno de ritmo y orgullo nacional.

El director de mercadeo de la aerolínea, Marco Ocando, explicó que la canción fue pensada para conectar más con los fanáticos, mostrando lo que es Panamá en música, audiovisual y talento local.

La nueva versión celebra la pasión de la Marea Roja, la hinchada que apoya a la selección en su segunda participación histórica en un Mundial.

Esta versión del himno es más panameña y tropical, con una mezcla de culturas, sonidos y ritmos propios de la región.

Los artistas que participaron incluyen a Omar Alfanno, Erika Ender, Sech, Boza, Nando Boom, Idania Dowman, Ingrid De Ycaza, Osvaldo Ayala, Alejandro Torres, Samy y Sandra Sandoval, Kako y Doralis, además de bandas como Los Rabanes, Los Beachers y La Súper Banda de Colón.

El dúo Los Gaitanes, responsables de la producción, comentó que la canción transmite el orgullo de ser panameño y el sentimiento de la hinchada en cada partido. Cada artista fue grabado en locaciones icónicas como el Canal de Panamá, Portobelo, el Biomuseo, el Casco Antiguo, playas, Gamboa y Los Cajones de Chame, mostrando la riqueza cultural y natural del país.

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales, y promete ser la banda sonora de la Marea Roja durante el Mundial, llevando a Panamá a cantar fuerte y con el corazón en cada juego.