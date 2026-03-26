Panamá con 62% de probabilidad de El Niño entre junio y agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que existe un 62% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño llegue al país durante los meses de junio, julio y agosto, lo que podría provocar cambios importantes en el clima en Panamá.

La directora del IMHPA, Luz Graciela de Calzadilla, explicó que este fenómeno suele traducirse en una disminución de lluvias en la vertiente del Pacífico y un aumento de precipitaciones en el Caribe, alterando los patrones climáticos habituales.

Por su parte, Ovigildo Herrera Marcucci, miembro del IMHPA, señaló que el fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENOS) se mantiene actualmente en fase neutral, lo que significa que tanto El Niño como La Niña están inactivos y, por ahora, no ejercen una influencia significativa sobre el clima panameño.

Temporada lluviosa en transición

Las autoridades proyectan que la temporada lluviosa en Panamá podría iniciar a finales de mayo, aunque su comportamiento dependerá de la evolución del fenómeno climático.

“En estos momentos estamos en condiciones neutras, todavía en transición hacia la temporada lluviosa, que hemos pronosticado entre mediados de abril y la tercera semana de mayo”, expresó Calzadilla.

Posibles efectos del fenómeno

La directora del IMHPA advirtió que, entre los efectos de un evento de El Niño en Panamá, se encuentran:

Incremento de lluvias en algunas regiones del Caribe

Disminución de la cobertura nubosa

Extensión de la temporada seca

Aumento de la radiación solar

Disminución de la disponibilidad hídrica

Mayor riesgo de incendios forestales

Sector agropecuario en alerta

El ingeniero Jorge Hernández, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), indicó que mantienen vigilancia en los sectores agrícola y pecuario ante los posibles impactos.

Destacó que los rubros más vulnerables serían el arroz y el maíz, debido a la posible sequía asociada al fenómeno de El Niño.

“Cuando se habla del fenómeno del Niño, significa sequía, por lo que todos los rubros deben estar encaminados a la prevención”, manifestó Hernández.