Panamá ha reducido su población penitenciaria

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que la población penitenciaria de Panamá ha reducido a alrededor de 12 mil privados de libertad, comparado con los 16 mil reclusos al inicio de su gestión.

Destacó que los privados de libertad se dividen entre quienes cumplen la condena y aquellos en detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

“Cuando llegué, se tenía 16 mil privados en condena. Hoy estamos a 12 mil, pero va a seguir bajando”, expresó la ministra a Telemetro Reporta.

Por otro lado, Montalvo enfatizó la importancia de los programas de resocialización con el objetivo de dar oportunidades a los reclusos.

“Siempre se ha dicho que el sistema penitenciario ha venido siendo una carga para el país y el presupuesto, y eso sencillamente porque no se ha buscado la manera de que, a través de las actividades productivas, en vez de ser una carga, podamos cubrir esas necesidades que siguen teniendo los privados de libertad”, manifestó la ministra.

Por otro lado, destacó la creación industrial de los centros penitenciarios, donde los privados hacen diversos trabajos para recibir una remuneración.

“Estamos ahorita mismo con la puesta en marcha, veníamos viéndolo desde el año pasado, empezamos a hacer ejercicios y empezamos a descubrir qué es lo que tenemos dentro del sistema penitenciario; hay mucho talento”, manifestó.

Por último, la ministra reveló que el próximo 18 de diciembre será entregado un nuevo centro penitenciario femenino “moderno y que contará con áreas de estudios”.

Además, comentó que en la cárcel de las provincias centrales debe licitarse este mes.