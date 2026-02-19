Panamá reduce deuda en $204 millones tras emisión de bono

Panamá regresó a los mercados internacionales de deuda, mediante una operación integral de manejo de pasivos que permitió reducir el saldo de deuda pública en $204 millones y generar ahorros anuales en intereses por $30 millones, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con la entidad, la oferta pública de recompra recibió propuestas por US$8.9 mil millones. Mientras que la nueva emisión registró una demanda superior a US$13 mil millones.

Para el MEF, esto refleja “la sólida confianza de los inversionistas internacionales en la estabilidad macroeconómica de Panamá y en su estrategia de consolidación fiscal”.

Panamá aceptó aproximadamente $2,970 millones en bonos en circulación, priorizando una estructura que maximiza la reducción del saldo de la deuda y optimiza el perfil de vencimientos futuros.

La institución explicó que la transacción fue financiada mediante la emisión de nuevos bonos con vencimientos en 2034 y 2038, con cupones de 5.2% y 5.6% respectivamente.

Además, incorporó esquemas de amortización que contribuyen a una gestión más ordenada y sostenible de las obligaciones financieras del Estado.

El MEF enfatizó que la operación busca reducir el saldo total de la deuda pública, disminuir el costo promedio ponderado de financiamiento, mejorar el perfil de vencimientos, reduciendo riesgos de refinanciamiento, generar ahorros fiscales permanentes y fortalecer la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.

"Esta transacción representa un paso concreto en nuestra estrategia de fortalecer las finanzas públicas, al reducir el saldo de la deuda, disminuir el costo de financiamiento y generar ahorros permanentes para el Estado”, manifestó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Añadió: “La sólida demanda recibida refleja la confianza de los mercados internacionales en la estabilidad económica de Panamá y en la credibilidad de nuestra política fiscal”.

La entidad reiteró su compromiso con una gestión prudente, transparente y estratégica de la deuda pública orientada a preservar la estabilidad macroeconómica.