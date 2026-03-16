Panamá registra una inflación del 0,1 % en febrero de 2026

La inflación en Panamá registró una variación nacional del 0,1 % en enero pasado en relación con el mes anterior, impulsada principalmente por los sectores de educación, servicios públicos y comunicaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) difundidos este lunes.

En su informe sobre el índice de precios al consumidor (IPC), el Inec no precisa la tasa interanual correspondiente a febrero. No obstante, recuerda que la inflación cerró el 2025 con un acumulado anual de -0,2 %.

El organismo estadístico también detalló que en la provincia de Panamá, donde se ubica la capital del país, el indicador se situó en -0,1 %, cifra que contrasta con el 0,5 % registrado el mes anterior. En el resto del área urbana del país la variación fue de 0,2 %.

La variación registrada en febrero a nivel nacional responde al aumento de precios en el grupo de servicios educativos, que creció 1,3 %, impulsado por las subcategorías de educación secundaria (2,1 %) y educación infantil y primaria (1,6 %). Este comportamiento coincide con la preparación para el inicio del año escolar, que arrancó el pasado 2 de marzo.

Durante el segundo mes del año también se reportaron aumentos en los grupos de vivienda, agua, electricidad y gas, así como en información y comunicación, ambos con 0,3 %. Asimismo, subieron los precios en salud, recreación, deporte y cultura, y servicios de restaurantes y alojamientos, todos con 0,2 %, además de muebles, equipo doméstico y mantenimiento del hogar, con 0,1 %.

Por el contrario, los segmentos que mostraron caídas dentro del IPC fueron bebidas alcohólicas y tabaco, y cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos, ambos con -0,3 %. También bajaron alimentos y bebidas no alcohólicas, prendas de vestir y calzado, con -0,2 %, y transporte, con -0,1 %.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, la tasa de inflación en Panamá cerró 2024 con un acumulado de 0,7 % y una variación interanual de -0,2 %. En 2023 esos indicadores fueron de 1,5 % y 1,9 %, mientras que en 2022 alcanzaron 2,1 % y 2,9 %, respectivamente.