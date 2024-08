PLAN DE EMERGENCIA PARA EL SEGURO SOCIAL

El director designado de la Caja de Seguro Social (CSS), el actuario Dino Mon Vásquez anunció un Plan de Emergencia de 100 días para atacar la mora quirúrgica y disminuir el tráfico de pacientes en el cuarto de urgencias, así como para lograr un abastecimiento de medicamentos en conjunto con el Ministerio de Salud.

Su propuesta la reveló en una sesión de medianoche en la Comisión de Credenciales, que recomendó al pleno su ratificación.

Para Dino Mon, antes de reformas que impacten a la gente, la CSS debe mirar primero hacia adentro, debe mejorar sus procesos internos, establecer controles severos, poner límites y generar ahorros, perseguir a como dé lugar la evasión de la cuota obrero-patronal.

Mon anticipó que las reformas no incluyen privatización, sino optimización, mejoras de los sistemas y el saneamiento de la CSS.

Dino Mon dijo a los diputados que no va a esconder nada, va a traer números claros, sin maquillaje para lograr una reforma consensuada, equilibrada y sostenible, pero reconoció que no puede pedirle a la población que haga un primer esfuerzo, si la CSS no se pone primero el cinturón.

El futuro director sostuvo que hablar de incremento de edad de jubilación o de cuotas... es decir medidas paramétricas, lo único que provoca es poner el esfuerzo primero en la población, cuando todo debe arrancar es desde adentro de la CSS.

