Por celos casi mata a la exsuegra en Colón

Un hombre de 19 años no aguantó que lo dejaran y terminó atacando a la familia de su expareja en Colón.

El hecho ocurrió en la comunidad de Nueva Italia, en el corregimiento de Nueva Providencia, área de la Transístmica, donde el joven llegó hasta una residencia y, con un arma punzocortante, arremetió contra dos personas. Entre las víctimas está su exsuegra y un hombre que también se encontraba en el lugar.

Todo pasó la madrugada del 21 de marzo de 2026, cuando, según las investigaciones, el sujeto actuó movido por celos, venganza y amenazas previas tras la ruptura de la relación. El ataque dejó a ambos heridos y puso en serio riesgo sus vidas.

Tras lo ocurrido, el agresor fue denunciado y posteriormente capturado por la Policía Nacional, quedando a órdenes de las autoridades judiciales.

Durante la audiencia, la fiscalía logró la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación. En el Juzgado de Garantías se le notificó que enfrenta cargos por tentativa de femicidio, tentativa de homicidio e inviolabilidad de domicilio.

El caso es llevado por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, que continuará con las investigaciones de este violento hecho.