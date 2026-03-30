Presupuesto limitado y escasez médica aceleran telemedicina del Minsa

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció que el Gobierno impulsa la telemedicina como una alternativa para ampliar la cobertura de atención médica en Panamá y enfrentar la escasez de especialistas, al tiempo que explicó las limitaciones presupuestarias que enfrenta el sector.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) señaló que, aunque el presupuesto institucional se percibe elevado, una parte significativa no se destina directamente a la atención médica. Detalló que de los recursos asignados, alrededor de 1.5 mil millones de dólares se transfieren a la Caja de Seguro Social para cubrir pensiones y jubilaciones aprobadas mediante la Ley 462.

Además, explicó que dentro del presupuesto del Minsa también se incluyen fondos de otras estructuras, como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), saneamiento y recolección de basura, lo que reduce los recursos disponibles para la gestión sanitaria. Según el ministro, al final quedan entre 700 y 800 millones de dólares para la atención directa, cifra que representa cerca del 10 % del presupuesto nacional y menos del 4 % del Producto Interno Bruto.

Escasez mundial de especialistas

Boyd Galindo destacó la falta de médicos especialistas como uno de los principales desafíos del sistema de salud. Indicó que recientemente se abrieron 77 plazas para médicos extranjeros, pero solo cinco postulantes mostraron interés.

El ministro atribuyó la baja respuesta a la competencia internacional y a los mayores beneficios que ofrecen otros países, además del tiempo prolongado que requiere formar especialistas, lo que limita la disponibilidad frente al crecimiento de la población.

Telemedicina como alternativa

Ante este escenario, el funcionario anunció que el Minsa trabaja en la implementación de la telemedicina en Panamá para facilitar la atención médica a distancia. Explicó que el objetivo es que los pacientes puedan ser atendidos desde sus hogares, evitando gastos de transporte y reduciendo la congestión en centros de salud y salas de urgencias.

El sistema permitirá a los usuarios comunicarse desde sus teléfonos celulares con un centro de llamadas médicas. Boyd Galindo adelantó que se proyecta contar este año con entre 25 y 50 médicos en el servicio, y aumentar a 200 profesionales el próximo año.

Con esta estrategia, el Ministerio de Salud espera alcanzar entre 500 mil y un millón de consultas en 2026, y elevar la cifra a tres millones de atenciones anuales en la siguiente etapa.

El ministro subrayó que la telemedicina permitirá optimizar el uso de especialistas, ya que muchos casos podrán ser resueltos por médicos generales, descongestionando las consultas presenciales y priorizando la atención de pacientes que realmente requieren servicios especializados.