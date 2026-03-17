Nacional - 17/3/26 - 06:04 PM

Primera Dama atiende reclamos por cierre del Hospital de Colón

Se le informó a la primera dama Maricel de Mulino, que las antiguas instalaciones del Amador Guerrero están en fase de auditoria.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

La Primera Dama de la República, Maricel de Mulino, realizó una jornada de trabajo en la provincia de Colón.

Durante su visita, hizo entrega de ayuda a decenas de colonenses, quienes recibieron atención directa a través de los distintos programas sociales y de salud que impulsa su despacho.

Durante la actividad se desarrollaron servicios del programa “Salud sobre Ruedas”, mediante el cual se brindaron atenciones médicas, orientación, entrega de ayudas y donaciones, beneficiando a residentes de diversos sectores que acudieron en busca de asistencia.

En el marco de la jornada, la Primera Dama también visitó las antiguas instalaciones del Hospital de Colón, recorrido que tuvo como objetivo escuchar las inquietudes de la población y atender las reclamaciones de los colonenses tras el cierre de este hospital en la ciudad de Colón, que se trasladó a modernas instalaciones en el corregimiento de Cristóbal Este.

En el recorrido se le informó a la Primera Dama que el edificio se encuentra actualmente en proceso de auditoría y revisión técnica, con el fin de evaluar su estado estructural y determinar qué alternativas pueden desarrollarse para su posible utilización.

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