Proyecto agropecuario PIASI detenido, productores demandan explicaciones

Diversos grupos de productores agrícolas aún aguardan con esperanza la reactivación del Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente (PIASI), diseñado para mejorar la seguridad alimentaria de humildes agricultores familiares.

Financieramente, el PIASI opera con un préstamo de $46,601,560 otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), más $5,601,560 por la contraparte panameña.

En febrero pasado, Ada Pinzón, presidenta provincial del Comité Nacional de Diálogo de la Agricultura Familiar (CONADAF) en Panamá Oeste, denunció que, inexplicablemente, el proyecto había sido suspendido.

Pinzón retomó el tema luego de transcurrido un mes sin recibir respuesta a una nota enviada al ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, en la que planteaba su preocupación por el futuro del programa PIASI.

"Nosotros queremos respuesta", dijo Pinzón, añadiendo que los productores minoristas necesitan saber si la suspensión del PIASI ha sido por parte del BID o del Gobierno de Panamá.

Agregó además que el último informe del BID, publicado en septiembre del 2025, indica que se habían desembolsado $3,367,698, al equivalente al 8.21%.

En la nota enviada por CONADAF se indica que no tiene conocimiento de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) haya aportado los fondos que le correspondían a Panamá.

A través de un correo electrónico, informó Pinzón, el BID hizo saber que "del lado del BID estamos a la espera de que las autoridades panameñas nos informen oficialmente sobre sus decisiones" con respecto al PIASI.