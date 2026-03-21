Realiza acciones preventivas contra el dengue y la malaria en Guna Yala

Prevenir casos de dengue y malaria es el objetivo de las incursiones en varias comunidades de la Comarca Guna Yala en el litoral del Caribe, por parte de personal del Ministerio de Salud (Minsa).

Una de las comunidades visitadas fue Anachucuna, en la que se hizo nebulización como medida de control, en la que se busca reducir la población de mosquitos vectores adultos y cortar la transmisión.

Mientras en la población de Narganá, el personal de saneamiento ambiental realizó visitas domiciliarias a familias gunas donde las orientaron en medidas de prevención contra la malaria, utilizando herramientas de educación.

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Previamente, el personal de la Región de Salud de Guna Yala desarrolló acciones de promoción contra dengue y malaria en la comunidad de Anachucuna.

En el lugar se reunieron en la casa del congreso con autoridades locales y diversos grupos comunitarios para informar sobre las medidas preventivas en los hogares, entre las que estuvo la eliminación de los criaderos de mosquitos.

Además, se distribuyeron volantes informativos donde, al final de la sesión, se abrió un diálogo para conocer opiniones y destacar la importancia de la participación comunitaria en estas acciones de salud.