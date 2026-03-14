Reciben a la reconocida piloto estadounidense Melissa Burns
La estadounidense se encuentra en tierras santeñas para protagonizar el Festival Aéreo Guararé 2026.
Este sábado, el subdirector general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Abdel Martínez Espinosa, junto a su equipo de trabajo, dio la bienvenida oficial a la reconocida piloto estadounidense Melissa Burns en el Aeródromo Augusto Vergara.
Burns, una figura de talla mundial en acrobacia extrema, salto BASE y wingsuit, se encuentra en tierras santeñas para protagonizar el Festival Aéreo Guararé 2026.
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La presencia del equipo de la AAC reafirma el compromiso de la institución con la seguridad operacional y el apoyo a eventos que impulsan el turismo y la cultura aeronáutica, como lo es este espectáculo de clase mundial organizado por la Alcaldía de Guararé.
El evento será mañana 15 de marzo, a partir de las 9:00 a.m, en el Aeródromo Augusto Vergara. Costo para adultos es de $3.00/niños $1.00.