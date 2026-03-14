Nacional - 14/3/26 - 05:49 PM

Reciben a la reconocida piloto estadounidense Melissa Burns

La estadounidense se encuentra en tierras santeñas para protagonizar el Festival Aéreo Guararé 2026.

 

Por: Redacción/Crítica -

Este sábado, el subdirector general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Abdel Martínez Espinosa, junto a su equipo de trabajo, dio la bienvenida oficial a la reconocida piloto estadounidense Melissa Burns en el Aeródromo Augusto Vergara.

​Burns, una figura de talla mundial en acrobacia extrema, salto BASE y wingsuit, se encuentra en tierras santeñas para protagonizar el Festival Aéreo Guararé 2026.

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La presencia del equipo de la AAC reafirma el compromiso de la institución con la seguridad operacional y el apoyo a eventos que impulsan el turismo y la cultura aeronáutica, como lo es este espectáculo de clase mundial organizado por la Alcaldía de Guararé.

El evento será mañana 15 de marzo, a partir de las 9:00 a.m, en el Aeródromo Augusto Vergara. Costo para adultos es de $3.00/niños $1.00. 

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