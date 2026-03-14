Activan Subcomisión Espejo para combatir explotación sexual

Con el objetivo de ejecutar planes y programas específicos para la prevención, atención y rehabilitación de víctimas de explotación sexual en la provincia de Colón, se realizó la primera sesión ordinaria de la Subcomisión Espejo.

La reunión fue presidida por la fiscal superior de Colón y Guna Yala, Dilsa Donado, en calidad de presidenta encargada de la Subcomisión Espejo de Colón.

Donado destacó que en la provincia de Colón, en el período comprendido entre 2024 y 2025, se han generado 897 noticias criminales por delitos sexuales, las cuales están distribuidas de la siguiente manera: 472 denuncias en 2024 y 425 en 2025.

Se estima que existe una reducción de delitos en el año 2025, aunque se debe precisar que existen personas que, por diversos motivos, no interponen la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Donado señaló que niños, niñas y adolescentes, mujeres jóvenes y personas con discapacidad constituyen la población en situación de vulnerabilidad social frente a los delitos sexuales.

Durante la reunión, los comisionados firmaron el acta de la primera sesión ordinaria.

Además, los participantes expusieron sus experiencias respecto a los casos de delitos sexuales que han atendido en la provincia de Colón y Guna Yala, destacando que se trata de un tema que requiere el apoyo de instituciones, comunidad y familia.

El evento contó con la presencia de la vicegobernadora de la provincia de Colón, Marysin Cedeño, y representantes de diversas entidades estatales.