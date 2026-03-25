Redes fantasmas amenazan ecosistemas marinos en Puerto Caimito

Las redes fantasmas abandonadas en las costas y manglares de Puerto Caimito, en el distrito de La Chorrera, encienden las alarmas en la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP), ante el riesgo que representan para la fauna marina.

Lucía Ramírez, jefa de la unidad ambiental sectorial de la ARAP, dijo que durante un operativo de limpieza realizado en esta zona de la provincia de Panamá Oeste se recolectaron varias libras de redes en desuso.

Estas redes abandonadas en la playa, al subir la marea, son arrastradas al mar y al fondo marino, convirtiéndose en redes fantasmas y alterando el ecosistema.

En el caso de Puerto Caimito, se necesitó maquinaria para extraer varias libras de redes y aparejos de pesca que estaban semienterrados.

En 2017, Panamá se unió a una iniciativa global contra las redes fantasmas, siendo el primer país de Latinoamérica en sumarse a otros países en la tarea de extraer los aparejos de pesca abandonados de los fondos marinos.

En 2025, la ARAP comenzó a instalar contenedores en puntos específicos del país para el descarte de redes por parte de los pescadores.

Las redes descartadas son incineradas al ser utilizadas como combustible alternativo en la producción de cemento.