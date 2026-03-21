Nacional - 21/3/26 - 04:55 PM

Reinician trabajos de rehabilitación de la subestación policial en San Miguel

Calidonia, al igual que otros sectores del país, enfrenta un aumento en la criminalidad, lo que ha generado preocupación entre los vecinos y una creciente sensación de vulnerabilidad.

 

Por: Redacción / Crítica -

Como respuesta directa al incremento de los índices delictivos, se reiniciaron los trabajos de reparación y remodelación de la subestación policial ubicada en el sector de San Miguel, en el corregimiento de Calidonia, una infraestructura clave para reforzar la seguridad ciudadana y la presencia policial en el área.

Esta acción busca recuperar un punto estratégico que permitirá mejorar la capacidad de respuesta policial ante situaciones que afectan la tranquilidad de los residentes.

Actualmente, Calidonia, al igual que otros sectores del país, enfrenta un aumento en la criminalidad, lo que ha generado preocupación entre los vecinos y una creciente sensación de vulnerabilidad. La falta de garantías en materia de seguridad e integridad para las familias hace aún más urgente la ejecución de proyectos enfocados en la prevención y el control del delito.

Este esfuerzo es liderado por la representante del corregimiento, Yatzumaly Worrell, quien ha impulsado la reactivación de esta importante subestación o punto de control de la Policía Nacional.

El reinicio de los trabajos ha sido posible gracias al respaldo de la Policía Nacional, la Autoridad de Aseo y otras instituciones, en un esfuerzo articulado que refleja el compromiso interinstitucional con la seguridad pública y el bienestar ciudadano.

La rehabilitación de esta infraestructura permitirá fortalecer la vigilancia policial, optimizar la cobertura de seguridad y garantizar una atención más oportuna ante cualquier eventualidad.

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Desde la Junta Comunal de Calidonia se reiteró el compromiso de seguir impulsando soluciones concretas que contribuyan a un entorno más seguro, ordenado y tranquilo para todos los residentes.

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