Salud de la población en riesgo por incendios en varios vertederos de Azuero

Los incendios en vertederos a cielo abierto se han intensificado durante la actual temporada seca, generando preocupación tanto en autoridades como en moradores de distintas comunidades de la región de Azuero.

Especialmente, la situación se da en distritos como Guararé y en el sector de La Honda, en la provincia de Los Santos, donde se han reportado múltiples incendios en las últimas semanas.

El teniente Euclides Barrios, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, informó que en lo que va del año se ha registrado un aumento en este tipo de emergencias.

Destacó que solo en el vertedero de Guararé han tenido que intervenir en al menos seis ocasiones, mientras que en el sector de La Honda también se reportó recientemente un incendio que requirió una extensa jornada de control.

Barrios explicó que estas situaciones demandan operaciones complejas, que implican la coordinación con los municipios, responsables de los vertederos, así como el apoyo de empresas privadas, cisternas, equipo pesado y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario.

Entre las técnicas utilizadas está la aplicación de grandes cantidades de tierra para sofocar las llamas, reducir la propagación y minimizar la emanación de humo, principal afectación para las comunidades cercanas.

En el caso más reciente, las labores en el vertedero de La Honda se extendieron por más de 12 horas continuas, con la participación de varias unidades, cisternas y volquetes municipales.

Aunque el fuego fue controlado, el desgaste del personal y del equipo fue significativo.

Asimismo, se presentó un incendio en el vertedero de Chitré, lo que provocó la movilización de equipo pesado para evitar su propagación.

Las autoridades reiteran que estos incendios, además de representar altos costos operativos, afectan directamente la salud de los residentes por la inhalación de humo y gases tóxicos.

Asimismo, no se descarta que algunos de estos eventos puedan ser provocados, por lo que se mantiene el llamado a la población a evitar prácticas irresponsables y reportar cualquier situación sospechosa.