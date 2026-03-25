Salud y apoyo social para comunidades apartadas del distrito de Donoso

La Gobernación de la provincia de Colón llevó a cabo una jornada integral de atención en comunidades de difícil acceso del distrito de Donoso, Costa Abajo.

Con esta iniciativa se vieron beneficiadas las comunidades campesinas de Los Chorritos, Los Bajitos y Cerro Miguel.

Durante la Operación Mano Amiga, se desarrolló la segunda gira médica en la comunidad de Cerro Miguel, donde se logró impactar aproximadamente ocho comunidades con acceso limitado a servicios de salud.

La comunidad recibió atención en medicina general, odontología, enfermería, nutrición y farmacia, alcanzando un total de 246 personas.

Las estimaciones de esta actividad indican que hubo 219 consultas de medicina general, 63 atenciones odontológicas y 290 servicios de enfermería.

Además, se realizaron 17 electrocardiogramas y 7 pruebas de Papanicolau.

Asimismo, se ofrecieron 217 atenciones en farmacia con la entrega de 555 medicamentos, además de 196 consultas nutricionales, en las que se distribuyeron 938 libras de cremas nutricionales.

En el componente social, se brindaron 66 atenciones de trabajo social y se dio seguimiento a 88 beneficiarios de programas de transferencia monetaria del MIDES, reforzando así la asistencia integral a las familias de estas comunidades.

Apoyo a las mascotas

Adicionalmente, como parte de estas acciones comunitarias, se realizó una jornada de vacunación de animales en la comunidad de Cerro Miguel, en coordinación con personal de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria.

Durante esta actividad se atendieron 14 caninos, un felino y 23 equinos, a los cuales se les aplicaron vacunas contra la rabia y se les brindó desparasitación, contribuyendo así a la salud animal y la prevención de enfermedades en estas comunidades.

Julio Hernández, gobernador de Colón, destacó que estas acciones reflejan el compromiso de continuar acercando servicios de salud y programas sociales a las comunidades más apartadas, promoviendo el desarrollo integral, la inclusión y una mejor calidad de vida para la población colonense.