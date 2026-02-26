Senado español pide en Panamá una Iberoamérica firme y respetada

El presidente del Senado de España, Pedro Rollán, pidió en la Asamblea Nacional que Iberoamérica se convierta en “una voz tan firme como respetada” en medio del nuevo escenario mundial.

El llamado lo hizo durante su intervención ante el Parlamento panameño, donde también habló de unidad estratégica frente al nuevo orden geopolítico.

“Sigamos construyendo puentes entre naciones, fortaleciendo nuestra comunidad, haciendo de Iberoamérica una voz tan firme como respetada”, expresó Rollán al cerrar su discurso, luego de reunirse con un grupo reducido de diputados panameños.

El senador, miembro del Partido Popular (PP), sostuvo que el escenario internacional se está redefiniendo y que las alianzas sólidas ya no son opcionales. Afirmó que ahora son “una imperiosa necesidad” ante los cambios globales.

Durante su intervención, señaló que la Unión Europea e Hispanoamérica conforman un espacio de libertad, democracia y progreso económico. Agregó que ese bloque común debe aspirar a desempeñar un rol protagonista en el mundo y marcar el rumbo ante los grandes acontecimientos internacionales.

Rollán también repasó los lazos históricos, sociales y culturales entre Panamá y España. Indicó que esa relación debe servir como base para fortalecer los vínculos entre la Unión Europea y toda Hispanoamérica en los próximos años.

Reunión con diputados panameños

El presidente del Senado se encuentra en Panamá para hacer la invitación formal al Foro Parlamentario Iberoamericano, cuya presidencia asumieron las Cortes Generales de España. El evento se celebrará en el segundo semestre de 2026, previo a la XXX Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Madrid en noviembre.

Antes de su discurso, Rollán, junto a parte de su comitiva y el embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios, sostuvo una reunión con diputados de distintos partidos políticos.

En declaraciones a EFE, el senador advirtió que la comunidad iberoamericana debe dar un paso al frente. Señaló que, de lo contrario, correría el riesgo de asumir un rol secundario en el escenario internacional.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, afirmó que el encuentro permitió un intercambio de ideas que ayuda a reforzar la capacidad de iniciativas legislativas en ambos países.