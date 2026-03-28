Nacional - 28/3/26 - 12:37 PM

Sinaproc emite aviso de prevención por radiación UV-B elevada hasta el lunes

Durante este periodo, se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, lo que incrementa significativamente la incidencia de radiación solar.

 

Por: Redacción/Crítica -

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención ante los elevados índices de radiación UV-B.

De acuerdo con la entidad, según el aviso de vigilancia emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se mantienen índices de radiación UV-B elevados a extremos en gran parte del territorio nacional.

Este aviso tiene vigencia desde las 9:00 a.m. del 28 de marzo de 2026 hasta las 5:00 p.m. del 30 de marzo de 2026. 

Durante este periodo, se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, lo que incrementa significativamente la incidencia de radiación solar. Las áreas bajo aviso comprenden las regiones Occidental, Central, Metropolitana y Oriental, donde se estiman niveles de riesgo entre muy alto (8-10) y extremo (+11).

LEE TAMBIÉN: Accidente de tránsito en el Corredor Sur deja una víctima fatal

La entidad recomienda a la población evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m. Utilizar protector solar con alto factor de protección, vestir ropa ligera de manga larga, sombrero de ala ancha y lentes con protección UV.

Te puede interesar

Sinaproc emite aviso de prevención por radiación UV-B elevada hasta el lunes

Sinaproc emite aviso de prevención por radiación UV-B elevada hasta el lunes

 Marzo 28, 2026
Planta potabilizadora de Chilibre vuelve a operar al 100%

Planta potabilizadora de Chilibre vuelve a operar al 100%

 Marzo 28, 2026
CSS advirtió posible acceso no autorizado en su plataforma

CSS advirtió posible acceso no autorizado en su plataforma

 Marzo 28, 2026
Migración tendrá 989 unidades en operativo de Semana Santa

Migración tendrá 989 unidades en operativo de Semana Santa

 Marzo 27, 2026
ATP advierte que tasa aeroportuaria afectaría la competitividad del país

ATP advierte que tasa aeroportuaria afectaría la competitividad del país

 Marzo 27, 2026

Así como mantenerse hidratado, consumiendo suficiente agua durante el día y permanecer en lugares frescos, ventilados o con sombra.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud.

Señala que la exposición prolongada a estos niveles de radiación puede generar efectos negativos en la salud, tales como enrojecimiento, irritación y quemaduras en la piel, por lo que se insta a la población a seguir las recomendaciones emitidas y adoptar medidas preventivas.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Trampa! Menores fueron asesinadas en Chivo Chivo en entrega de droga falsa

¡Trampa! Menores fueron asesinadas en Chivo Chivo en entrega de droga falsa
Seis años en Panamá, 30 de amor: historia detrás del incendio en Río Abajo

Seis años en Panamá, 30 de amor: historia detrás del incendio en Río Abajo
¡Queman a Miah! "Fue muy linda la relación, me engaño con otra trans"

¡Queman a Miah! "Fue muy linda la relación, me engaño con otra trans"
Identifican cadáver hallado semienterrado en La Chorrera

Identifican cadáver hallado semienterrado en La Chorrera
Bolivia remonta a Surinam y buscará ante Irak cupo al mundial

Bolivia remonta a Surinam y buscará ante Irak cupo al mundial