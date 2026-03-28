Sinaproc emite aviso de prevención por radiación UV-B elevada hasta el lunes

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención ante los elevados índices de radiación UV-B.

De acuerdo con la entidad, según el aviso de vigilancia emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se mantienen índices de radiación UV-B elevados a extremos en gran parte del territorio nacional.

Este aviso tiene vigencia desde las 9:00 a.m. del 28 de marzo de 2026 hasta las 5:00 p.m. del 30 de marzo de 2026.

Durante este periodo, se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, lo que incrementa significativamente la incidencia de radiación solar. Las áreas bajo aviso comprenden las regiones Occidental, Central, Metropolitana y Oriental, donde se estiman niveles de riesgo entre muy alto (8-10) y extremo (+11).

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La entidad recomienda a la población evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m. Utilizar protector solar con alto factor de protección, vestir ropa ligera de manga larga, sombrero de ala ancha y lentes con protección UV.

Así como mantenerse hidratado, consumiendo suficiente agua durante el día y permanecer en lugares frescos, ventilados o con sombra.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud.

Señala que la exposición prolongada a estos niveles de radiación puede generar efectos negativos en la salud, tales como enrojecimiento, irritación y quemaduras en la piel, por lo que se insta a la población a seguir las recomendaciones emitidas y adoptar medidas preventivas.