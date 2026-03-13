Suben inspecciones a barcos de bandera panameña en China; canciller responde

Las retenciones e inspecciones a barcos con bandera panameña en puertos de China han aumentado en los últimos días, según reportes del sector marítimo internacional. Sin embargo, el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez evitó relacionar la situación con represalias y aseguró que este tipo de controles son parte de la rutina de la industria naviera.

De acuerdo con la publicación especializada Lloyd’s List, puertos chinos detuvieron 28 buques con bandera panameña entre el 8 y el 12 de marzo, lo que representó el 75.7 % de todas las detenciones registradas en ese período, un nivel muy por encima de los promedios históricos.

Fuentes citadas por ese medio indican que autoridades marítimas chinas habrían dado instrucciones verbales para intensificar las inspecciones, en una primera fase considerada como una prueba antes de posibles medidas adicionales.

El tema surge en medio del conflicto por los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional el pasado 29 de enero la concesión otorgada a la empresa hongkonesa CK Hutchison, lo que llevó al Estado panameño a retomar el control de esas terminales ubicadas en las entradas del Canal.

Consultado sobre el tema, el canciller reconoció que sí se ha observado un incremento en las inspecciones, aunque insistió en que detenciones similares ocurren en distintos puertos del mundo.



«Pero te repito que hay detenciones (similares) en Europa, en otros países de Asia, etc», agregó.

“Nosotros pensamos que esas detenciones son de la rutina de la industria marítima, porque también se dan detenciones en otros puertos y a otras banderas”, expresó.



Martínez-Acha afirmó que sobre esta situación no ha habido ninguna comunicación a nivel diplomático con China, aunque aclaró que el Gobierno panameño mantiene un «diálogo abierto» con la Embajada china en Panamá, con la que habla «frecuentemente».

«Nosotros deseamos mantener una relación con China respetuosa, y lo único que pedimos es que separe una decisión de la Corte Suprema de Justicia (sobre la operación de los puertos cercanos al Canal) de cualquier otra interpretación que ellos puedan tener», declaró el canciller de Panamá.

El gobierno chino había advertido previamente que podría tomar represalias, y también convocó a representantes de las navieras Maersk y MSC, cuyos brazos portuarios APM Terminals y TIL asumieron la operación de los puertos tras la salida de Hutchison.

Pese a la tensión, Martínez-Acha aseguró que Panamá busca mantener una relación respetuosa con China, pero dejó claro que el país espera que se respete la decisión tomada por la Corte Suprema panameña sobre la concesión portuaria.

El canciller agregó que no se han realizado gestiones diplomáticas formales por este tema, aunque Panamá mantiene un diálogo abierto con la delegación china en el país.