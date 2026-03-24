¡Tamborito del Callejón le canta a Esthercita! Homenaje en el Casco

El Tamborito del Callejón vuelve a prender la fiesta este mes en el Casco Antiguo, y esta vez lo hace con un toque especial. El evento, que se realiza el último domingo de cada mes, llega con una jornada cargada de música, tradición y cultura panameña.

Para este 29 de marzo, la celebración tendrá como protagonista a la reconocida folclorista, compositora y cantalante Esthercita Nieto, quien será homenajeada en medio del tambor, el baile y la alegría que caracteriza esta actividad cultural.

La también conocida como la Voz de la Ternura expresó sentirse muy honrada por este gesto, destacando el valor de este evento impulsado por el maestro Mario Saldaña, quien ha llevado el folklore panameño a otro nivel con su estilo que mezcla tradición y costumbrismo.

Durante el recorrido, los asistentes podrán lucir sus mejores galas típicas, desde polleras hasta sombreros, en una muestra viva de identidad nacional que reúne tanto a panameños como a extranjeros enamorados de la cultura del país.

Para Esthercita Nieto, quien cumplirá 82 años el próximo 11 de abril, este homenaje representa un regalo adelantado lleno de emoción. La invitación está abierta para que el público llegue, baile y disfrute de esta actividad que arrancará desde la calle de Las Molas a la 1:00 p.m.