Nacional - 24/3/26 - 06:29 PM

¡Tamborito del Callejón le canta a Esthercita! Homenaje en el Casco

Para este 29 de marzo, la celebración tendrá como protagonista a la reconocida folclorista, compositora y cantalante Esthercita Nieto

 

Por: Redacción -

El Tamborito del Callejón vuelve a prender la fiesta este mes en el Casco Antiguo, y esta vez lo hace con un toque especial. El evento, que se realiza el último domingo de cada mes, llega con una jornada cargada de música, tradición y cultura panameña.

Para este 29 de marzo, la celebración tendrá como protagonista a la reconocida folclorista, compositora y cantalante Esthercita Nieto, quien será homenajeada en medio del tambor, el baile y la alegría que caracteriza esta actividad cultural.

La también conocida como la Voz de la Ternura expresó sentirse muy honrada por este gesto, destacando el valor de este evento impulsado por el maestro Mario Saldaña, quien ha llevado el folklore panameño a otro nivel con su estilo que mezcla tradición y costumbrismo.

Durante el recorrido, los asistentes podrán lucir sus mejores galas típicas, desde polleras hasta sombreros, en una muestra viva de identidad nacional que reúne tanto a panameños como a extranjeros enamorados de la cultura del país.

Para Esthercita Nieto, quien cumplirá 82 años el próximo 11 de abril, este homenaje representa un regalo adelantado lleno de emoción. La invitación está abierta para que el público llegue, baile y disfrute de esta actividad que arrancará desde la calle de Las Molas a la 1:00 p.m.

Te puede interesar

Gabinete suelta millones: Ministerio de Seguridad y agro reciben billete

Gabinete suelta millones: Ministerio de Seguridad y agro reciben billete

 Marzo 24, 2026
IMELCF busca identidad de restos hallados en La Chorrera

IMELCF busca identidad de restos hallados en La Chorrera

 Marzo 24, 2026
¡Tamborito del Callejón le canta a Esthercita! Homenaje en el Casco

¡Tamborito del Callejón le canta a Esthercita! Homenaje en el Casco

 Marzo 24, 2026
Portobelo se viste de fiesta con la Pollera Congo 2026

Portobelo se viste de fiesta con la Pollera Congo 2026

 Marzo 24, 2026
Transportistas de Veraguas dan plazo de 72 horas para evitar aumento de pasaje

Transportistas de Veraguas dan plazo de 72 horas para evitar aumento de pasaje

 Marzo 24, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Chicas asesinadas en vía de Chivo Chivo eran menores de edad

Chicas asesinadas en vía de Chivo Chivo eran menores de edad

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Amor y elegancia distinguen boda Marino Cabrera-Altamirano Duque

Amor y elegancia distinguen boda Marino Cabrera-Altamirano Duque

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Sale corriendo y taxi lo atropella: muere en el Corredor de los Pobres

Sale corriendo y taxi lo atropella: muere en el Corredor de los Pobres