Nacional - 26/3/26 - 12:00 AM

Tarifas del transporte se mantienen mientras Gobierno evalúa subsidio

El Gobierno y gremios del transporte acordaron mantener las tarifas sin aumentos mientras analizan alternativas para mitigar el impacto del incremento del precio internacional del combustible.

 

Por: Redacción / Crítica -

Una comisión de alto nivel, encabezada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto a representantes de los gremios del transporte público y del transporte de carga, acordó este miércoles no subir las tarifas a los usuarios ni al consumidor final, mientras se evalúan alternativas para reducir el impacto del incremento del precio internacional del petróleo.

La decisión busca evitar que el alza del combustible repercuta en el costo del transporte público y en la distribución de la producción a nivel nacional, manteniendo la estabilidad económica para la población.

“De manera responsable estamos buscando una solución con el sector para no afectar al resto de la población, para que el servicio de transporte se siga prestando y para que no se desmejore la entrega de producción a nivel nacional”, manifestó Montalvo.

La funcionaria reiteró que no está sobre la mesa ningún aumento de tarifas y que el diálogo se centra en encontrar mecanismos que permitan enfrentar la crisis por el alza del combustible sin afectar a los usuarios.

Según la Presidencia, se acordó que los transportistas entregarán información detallada sobre el consumo de combustible, rutas y subdivisiones operativas, con el fin de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realice corridas financieras y presente una alternativa de consenso antes del 1 de abril, fecha en la que se conocerá la nueva variación en los precios del combustible.

“Hemos encontrado voluntad. Hicimos el anuncio y el Gobierno nos llamó. Estamos reunidos para encontrar mecanismos para hacerle frente al tema del alza”, señaló Jorge Dimas Collado, presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Panamá (CANATRA).

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