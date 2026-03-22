Nacional - 22/3/26 - 11:03 AM

Varias playas de Colón enfrentan una alta concentración de algas marinas

El proceso de descomposición, estas algas pueden generar malos olores y liberar gases como el sulfuro de hidrógeno, que podrían ocasionar irritaciones en la piel.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

Ante reportes sobre la presencia masiva de algas marinas en el distrito de Portobelo, en la Costa Arriba de Colón, específicamente en Playa La Langosta, el Ministerio de Ambiente inició un seguimiento a este fenómeno en diversas playas de la región.

Esto se logró mediante un recorrido por parte de los guardaparques, donde se pudo notar que el alga también está presente en otras áreas de la costa como La Escucha, Buenaventura, María Soto, Guanche, Cacique, La Guaira, entre otros.

Este tipo de eventos, aunque recurrentes en la región del Caribe, se presenta en esta ocasión con una magnitud significativa en la zona.

Desde el punto de vista ambiental, la alta concentración de algas reduce los niveles de oxígeno en el agua y limita la entrada de luz solar, lo que puede afectar ecosistemas sensibles como los pastos marinos y los arrecifes coralinos.

En cuanto a la salud, durante el proceso de descomposición, estas algas pueden generar malos olores y liberar gases como el sulfuro de hidrógeno, que podrían ocasionar irritaciones en la piel y reacciones alérgicas en personas expuestas.

Por esta razón, MiAmbiente recomendó a la población evitar el contacto con el agua en las áreas afectadas mientras persista la acumulación.

Te puede interesar

¡Leyendas vivas! 10 históricos de béisbol con números de otro planeta

¡Leyendas vivas! 10 históricos de béisbol con números de otro planeta

 Marzo 22, 2026
Aumento de costos y deudas golpean a productores de maíz de Los Santos

Aumento de costos y deudas golpean a productores de maíz de Los Santos

 Marzo 22, 2026
Varias playas de Colón enfrentan una alta concentración de algas marinas

Varias playas de Colón enfrentan una alta concentración de algas marinas

 Marzo 22, 2026
Se quedaron sin mamá cuando tenían 1 mes… hoy llegan a los 15 con fuerza

Se quedaron sin mamá cuando tenían 1 mes… hoy llegan a los 15 con fuerza

 Marzo 22, 2026
Portaaviones gigantes de EE.UU. vienen rumbo a Panamá

Portaaviones gigantes de EE.UU. vienen rumbo a Panamá

 Marzo 22, 2026

A su vez, esta situación incide en actividades como el turismo, la pesca y la navegación, generando afectaciones a las comunidades que dependen de estos recursos.

La entidad anunció que trabajará con otras autoridades en acciones de evaluación en campo para determinar las medidas más adecuadas para el manejo y disposición de estas algas, entre ellas la limpieza en el área impactada.

Explicación
El sargazo se debe a una macroalga flotante que, aunque es vital en mar abierto como refugio marino, su llegada masiva a las playas es un fenómeno natural potenciado por el aumento de la temperatura del agua y nutrientes.

Al acumularse, su descomposición consume oxígeno, libera gases tóxicos (ácido sulfhídrico), arsénico y mata a la fauna local, dañando el ecosistema y el turismo. Por esta razón, representa un riesgo potencial para la salud de las personas cuando especies marinas apreciadas se alimentan de él o se exponen a sus lixiviados.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Madre de bebé de 9 meses denuncia exclusión de investigación y niega abuso

Madre de bebé de 9 meses denuncia exclusión de investigación y niega abuso
Matan a dos mujeres en vía de Chivo Chivo

Matan a dos mujeres en vía de Chivo Chivo
Huyen tras robo a toda velocidad y 1 termina muerto al caer en un abismo

Huyen tras robo a toda velocidad y 1 termina muerto al caer en un abismo
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Mulino firma ley que pone a pagar pasantías a jóvenes en Panamá

Mulino firma ley que pone a pagar pasantías a jóvenes en Panamá