Visita del USS Nimitz a Panamá destaca lucha contra crimen transnacional

El portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz llegó a aguas panameñas, donde permanecerá hasta el 2 de abril como parte del ejercicio multinacional Mares del Sur 2026. La visita fue destacada por autoridades de Panamá y Estados Unidos como una muestra de cooperación en seguridad marítima y en la lucha contra el crimen transnacional.

Cooperación bilateral en seguridad regional

“Estamos en Panamá como huéspedes y también como socios de la seguridad. Esta visita es parte de nuestra cooperación para mejorar la seguridad regional y la prosperidad en todo el continente americano”, afirmó el contraalmirante estadounidense Norman Cassi.

El oficial participó junto al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, en un acto realizado en la terminal de cruceros de Amador, en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá, donde atracó el destructor USS Gridley, integrante del grupo de ataque del USS Nimitz.

Panamá, aliado estratégico

Durante su intervención, Cassi subrayó la importancia de Panamá como socio estratégico en la región.

“Sin un socio como Panamá, no podemos completar esta misión”, expresó, al tiempo que reconoció el papel clave del país en el comercio global y manifestó su expectativa de que la cooperación bilateral continúe fortaleciéndose.

Estados Unidos es el principal usuario del Canal de Panamá, con cerca del 70 % de la carga que transita por la vía interoceánica con origen o destino en ese país. La infraestructura fue construida por EE.UU. a inicios del siglo XX y administrada por más de ocho décadas, hasta su transferencia al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999.

Mensaje de Panamá: seguridad y estabilidad

Por su parte, el ministro Ábrego destacó el significado de la presencia del buque.

“La libertad solo puede existir donde hay seguridad”, afirmó, al señalar que la visita del USS Nimitz reafirma una relación histórica basada en la confianza, el respeto mutuo y el compromiso compartido con la paz y la estabilidad regional.