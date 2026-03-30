Nacional - 30/3/26 - 12:00 AM

Visita del USS Nimitz a Panamá destaca lucha contra crimen transnacional

El portaaviones USS Nimitz arribó a aguas panameñas para participar en el ejercicio Mares del Sur 2026, destacando la cooperación bilateral en seguridad marítima y lucha contra el crimen transnacional.

 

Por: Redacción Crítica -

El portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz llegó a aguas panameñas, donde permanecerá hasta el 2 de abril como parte del ejercicio multinacional Mares del Sur 2026. La visita fue destacada por autoridades de Panamá y Estados Unidos como una muestra de cooperación en seguridad marítima y en la lucha contra el crimen transnacional.

Cooperación bilateral en seguridad regional

“Estamos en Panamá como huéspedes y también como socios de la seguridad. Esta visita es parte de nuestra cooperación para mejorar la seguridad regional y la prosperidad en todo el continente americano”, afirmó el contraalmirante estadounidense Norman Cassi.

El oficial participó junto al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, en un acto realizado en la terminal de cruceros de Amador, en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá, donde atracó el destructor USS Gridley, integrante del grupo de ataque del USS Nimitz.

Panamá, aliado estratégico

Durante su intervención, Cassi subrayó la importancia de Panamá como socio estratégico en la región.

“Sin un socio como Panamá, no podemos completar esta misión”, expresó, al tiempo que reconoció el papel clave del país en el comercio global y manifestó su expectativa de que la cooperación bilateral continúe fortaleciéndose.

Estados Unidos es el principal usuario del Canal de Panamá, con cerca del 70 % de la carga que transita por la vía interoceánica con origen o destino en ese país. La infraestructura fue construida por EE.UU. a inicios del siglo XX y administrada por más de ocho décadas, hasta su transferencia al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999.

Te puede interesar

Asesinan a Jesús Alemán durante inauguración de liga deportiva

Asesinan a Jesús Alemán durante inauguración de liga deportiva

Marzo 30, 2026
Visita del USS Nimitz a Panamá destaca lucha contra crimen transnacional

Visita del USS Nimitz a Panamá destaca lucha contra crimen transnacional

 Marzo 30, 2026
Mulino rescata e inaugura la Escuela República de Venezuela

Mulino rescata e inaugura la Escuela República de Venezuela

 Marzo 30, 2026
Moreno apuesta por competitividad global en la Universidad de Panamá

Moreno apuesta por competitividad global en la Universidad de Panamá

 Marzo 30, 2026
Presupuesto limitado y escasez médica aceleran telemedicina del Minsa

Presupuesto limitado y escasez médica aceleran telemedicina del Minsa

 Marzo 30, 2026

Mensaje de Panamá: seguridad y estabilidad

Por su parte, el ministro Ábrego destacó el significado de la presencia del buque.

“La libertad solo puede existir donde hay seguridad”, afirmó, al señalar que la visita del USS Nimitz reafirma una relación histórica basada en la confianza, el respeto mutuo y el compromiso compartido con la paz y la estabilidad regional.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Delincuentes matan a un hombre con discapacidad en medio de asalto

Delincuentes matan a un hombre con discapacidad en medio de asalto

Jugador sufre traumatismo craneal en pelea entre Los Santos vs Veragua

Jugador sufre traumatismo craneal en pelea entre Los Santos vs Veragua
Accidente de tránsito en el Corredor Sur deja una víctima fatal

Accidente de tránsito en el Corredor Sur deja una víctima fatal
Matan a tiros a Jesús Alemán en Ciudad Radial; anoche soñó con no despertar

Matan a tiros a Jesús Alemán en Ciudad Radial; anoche soñó con no despertar
Ejecutan hombre en El Colmenar; el cadáver quedó en un barranco

Ejecutan hombre en El Colmenar; el cadáver quedó en un barranco