Zona Libre de Colón impulsa inversiones en la versión 69 de la Feria de David

La administración de la Zona Libre de Colón participó en la inauguración de la edición número 69 de la Feria Internacional de David, uno de los eventos feriales más importantes del país, que este año se celebra bajo el lema “Un Mundo de Oportunidades”.

El evento reúne a empresarios, expositores y aliados estratégicos de Panamá y de toda la región, consolidándose como una plataforma clave para el intercambio comercial y la promoción de inversiones.

Durante el acto inaugural, la Zona Libre de Colón reafirmó su compromiso con el desarrollo económico y comercial del país, destacando su rol como uno de los principales motores de comercio de Panamá y un punto estratégico para la distribución de mercancías hacia mercados de América Latina y el Caribe.

El stand institucional de la Zona Libre de Colón está ubicado en el Pabellón Don Alfredo, espacio desde donde se estarán presentando a los visitantes las múltiples oportunidades de negocios que ofrece el área comercial.

También se ofrece información sobre su funcionamiento, beneficios logísticos y ventajas competitivas para empresas nacionales e internacionales interesadas en establecer operaciones en el país.

Durante los días que se desarrolla la feria se estarán sosteniendo encuentros estratégicos con empresarios, gremios y representantes de diferentes cámaras de comercio, con el objetivo de promover las oportunidades que ofrece el principal centro de comercio del hemisferio.

También habrá reuniones con empresarios y con diferentes cámaras para promover lo que está haciendo la Zona Libre de Colón y que también sirvan de voceros para atraer esa inversión extranjera al país.

En esta edición de la feria forma parte de su estrategia de promoción institucional y comercial, orientada a fortalecer relaciones con el sector empresarial, ampliar su red de aliados estratégicos y continuar posicionando a Panamá como un hub logístico y comercial de relevancia internacional.