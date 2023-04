Miércoles en positivo. Una joven que es ejemplo de superación

Cuando un ser humano destaca a pesar de los sinsabores, obstáculos y carencias no queda otra que hacer público ese reconocimiento. Vengo de una familia grande donde se comía de forma intermitente. Valoro las asistencias económicas conocidas como becas por puestos distinguidos y no como ahora, donde cualquiera, sin tener los merecimientos, recibe un auxilio del gobierno. Esta política me parece errada. Esa medida es otra sucursal del clientelismo criminal donde se mata el interés de aquellos que sí tienen deseos de superación. En esta oportunidad destacamos a una joven de la comarca. Ella es un personaje que debe recibir los aplausos de este auditorio virtual. De la página virtual del ministerio de Salud sacamos la siguiente información. Abrazos y no se olviden de Cafetear.

“Dra. Wagayoguna Díaz Martínez: Ejemplo de superación, vocación y amor a la medicina.

La doctora Wagayoguna Lizbella Díaz Martínez, es un ejemplo de superación y vocación, actualmente se desempeña como directora Regional de Salud del Ministerio de Salud en la Comarca de Guna Yala. Gracias al convenio de becas entre el Congreso Guna y los Gobiernos de Cuba y Panamá, culminó la carrera de medicina el 21 de agosto de 2005.

La doctora Díaz Martínez ha desempeñado varios puestos: directora del Centro Salud de Ustupu (2010-2013); coordinadora de Parteras Empíricas (2012-2014); coordinadora de Salud Pública de la Región de Salud de Guna Yala (2015-2016) y coordinadora de los Servicios de Salud Amigables con el Adolescente (2016-2019).

“Ocupar el cargo de la Dirección Regional de Salud, ha sido uno de mis mayores desafíos, ya que me ha tocado intervenir y trabajar coordinadamente con el Congreso General Guna, en aras de establecer una comunicación continúa, asertiva y veraz”, dijo la joven médico, quien además es muy apegada a sus tradiciones culturales.Lograr adentrarse en la administración y la cosmovisión del pueblo Guna ha sido su mayor reto, ya que, a pesar de su origen, existen ciertas barreras ideológicas que impiden el buen desenvolvimiento de las actividades inherentes al cargo, dijo Díaz, quien agregó “hemos logrado reducir la brecha que existía, realizando reuniones sistemáticas con los congresos ejecutivos y de la cultura Guna, tratando de lograr el cumplimiento de nuestros objetivos”.

Además, ha realizado cursos de pintura y teatro en la Escuela Bellas Arte Ganexa (1988); fundadora del primer grupo de danza moderna del Instituto Nacional (1990-1992); diplomado en Salud Pública Internacional en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) de Madrid, España (2010) y culminó en 2015 la maestría en Salud Pública Internacional; estudios de afianzamiento del idioma inglés por 3 meses en la Education First Panamá (EF) en Dublin Irlanda (2016) y realizó el diplomado de Urgencias en Obstetricia y Ginecología, Instituto ISCIS (2020).

Díaz Martínez indicó que estos momentos nos encontramos revisando el fortalecimiento de la Ley 17, del 27 de junio del 2016, que establece la protección de los conocimientos de la medicina tradicional indígena, es por ello, que esta dirección junto con las autoridades comarcales busca mejorar el enfoque intercultural de la salud, respetando la idiosincrasia y la sabiduría ancestral para mejorar las coberturas en salud y marchar hacia la Salud Universal de nuestros pueblos, dentro del contexto de equidad, igualdad y el derecho a la Salud.

Actualmente es miembro activo del grupo de danza USKALU, que promueve el fortalecimiento de la identidad Kuna por medio de la danza en niños, adolescentes y adultos residentes en Panamá.”

Saludos y que surjan más jóvenes como la doctora Wagayoguna Lizbella Díaz Martínez.

