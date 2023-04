Adames pide intervención de Fiscalía Electoral ante despidos

Crispiano Adames, precandidato a la presidencia de la República por el PRD, solicitó a la Fiscalía Electoral que intervenga y detenga el cúmulo de despidos, hostigamiento y presiones que se están llevando a cabo en el aparato estatal para aquellos funcionarios que apoyan su campaña de cara a las primarias del 11 de junio.

Adames ha destacado que los despidos de funcionarios de diferentes jerarquías se han intensificado en el aparato estatal debido a que no apoyan al precandidato de gobierno, y ha presentado ejemplos de casos de intimidación, incluyendo el traslado de un funcionario a más de 350 km de distancia de su casa por no asistir a un acto y el cese de labores para la hija de la precandidata del PRD por el circuito 12-1, entre otros.

que las dos terceras partes delque en su mayoría labora en el gobierno, en vez de mantener una neutralidad en este evento electoral de cara a las primarias, están inclinados hacia el oponente, el vicepresidente. Adames ha retado al precandidato dey que deje actuar libremente a sus bases.

Para Adames, es necesario que la Fiscalía Electoral intervenga para que cese el hostigamiento y se limite a los participantes a que apoyen una figura en particular. "Jamás en la historia que he vivido en el partido de Omar Torrijos, ha existido tanta inquietud, desasosiego e incertidumbre en el colectivo donde he militado por más de 38 años, tiene que intervenir el organismo electoral", reiteró el político.

La competencia por la presidencia se pone más difícil, subraya el político, cuando el propio Comité Ejecutivo no ha estructurado las corporaciones electorales para conocer quiénes son los participantes del proceso y su residencia. Crispiano Adames llama la atención del ejecutivo para que suspenda el hostigamiento y las amenazas que embargan a la planilla estatal por el hecho de apoyar su propuesta como precandidato presidencial.