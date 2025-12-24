¡Hps! Matan a seguridad por su arma en vispera de Navidad

Un guardia de seguridad fue asesinado dentro de un molino ubicado en el sector de San Pablo, distrito de David, provincia de Chiriquí. La escena fue descubierta cuando personal del lugar notó que el agente no respondía.

Sujetos desconocidos habrían ingresado al molino con la intención de robarle el arma de fuego al agente de seguridad de acuerdo con información extraoficial,

Durante el hecho violento, el guardia fue asesinado, quedando su cuerpo dentro de las instalaciones.

Al sitio se trasladaron unidades de la Policía Nacional, junto a agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y peritos de Criminalística, quienes acordonaron el área para el levantamiento de indicios y el inicio de las diligencias correspondientes.

La Fiscalía también se encuentra a cargo de la investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y dar con los responsables de este crimen que vuelve a golpear a los trabajadores de seguridad privada en el país.