De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app

Panamá- No eran unos ladrones cualquiera los que asesinaron en la madrugada de ayer al mexicano Francis Fernández (42 años) dentro de una vivienda en el sector de San Carlitos, distrito de David, provincia de Chiriquí. Al parecer, todo estaba planeado.

La investigación preliminar detalla que en esta trama sangrienta figura una mujer de ocasión, que Francis y su esposa habían solicitado para un encuentro sexual a través de una aplicación de citas. La dama se presentó a la residencia muy nerviosa y, a eso de las 3:00 de la madrugada, dijo que tenía que retirarse. Pero cuando la pareja abrió la puerta de la casa, ingresaron tres sujetos con los rostros cubiertos y, de inmediato, con arma de fuego en mano, intentaron despojarlos de sus pertenencias.

Fue entonces que Francis, quien tenía una pistola 9 milímetros con su respectivo permiso, la alcanzó, por lo cual dio inicio a un intercambio de disparos entre él y uno de los delincuentes. Francis terminó muerto, mientras que su esposa fue alcanzada por una bala en el lado izquierdo de la clavícula.

Al ver lo ocurrido, los otros dos asaltantes escaparon de la escena, mientras que un vecino llamó a la Policía Nacional, cuyas unidades ubicaron a uno de los delincuentes tirado detrás de su casa, con cuatro balazos en el tórax (1) y el brazo derecho (3).

Los paramédicos llegaron a la escena y trasladaron a la señora de Fernández y al ladrón hasta el Hospital Regional de David para que recibieran atención médica, pero por Francis no pudieron hacer nada, pues ya había fallecido. Ambos se mantienen en condición estable.

Sobre el aprehendido se informó que tiene antecedentes penales por posesión de arma de fuego ilegal y detenido durante un allanamiento, ambos casos ocurridos en la provincia de Chiriquí en los años 2017 y 2025.

Por el momento, las autoridades mantienen la búsqueda de la supuesta trabajadora sexual y de los otros dos asaltantes que escaparon.



