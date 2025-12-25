Por quemar basura, la Navidad acabó en sangre: un muerto y dos heridos

Un hombre muerto y otros dos heridos de bala, todos miembros de una misma familia, son el resultado de un incidente registrado en las primeras horas de la mañana del 25 de diciembre en Playa Chiquita, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

En este hecho de sangre, se manejan dos versiones, aunque todo apunta a que el detonante fue la quema de la basura acumulada a las afueras de una vivienda.

Según una de las versiones, un hombre residente en el sitio, que viajaba en su automóvil, se detuvo y bajó del auto para reclamar a otro por la quema de basura, una práctica que presuntamente se realizaba a diario.

Tras una fuerte discusión, el sujeto que realizaba la quema utilizó un machete que llevaba consigo para darle un “planazo” en la espalda al conductor del vehículo, quien cayó al suelo.

Al ver amenazada su vida, el hombre utiliza un arma de fuego y dispara contra su supuesto agresor, quien fallece en el lugar del incidente.

Dos familiares de la víctima, presuntamente portando machetes y que intentaron salir en defensa de su pariente, también fueron heridos de bala.

Otra de las versiones indica que el conductor del vehículo, sin mediar palabras, disparó contra el sujeto que realizaba la quema de basura y sus dos familiares, que salieron de la casa tras escuchar los disparos.

Según información extraoficial de la Policía Nacional, el sujeto que disparó tenía permiso para el porte de arma de fuego.

Este nuevo hecho de sangre está en investigación por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público en Panamá Oeste.