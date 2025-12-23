Sucesos - 23/12/25 - 03:20 PM

Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos

La víctima murió en la escena, tras ser atacado por otras personas frente a varios testigos.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre fue asesinado la tarde de este martes en medio de un hecho violento ocurrido en avenida Perú, en el corregimiento de Calidonia, en pleno centro de la ciudad capital de Panamá.

La víctima murió en la escena, tras ser atacado por otras personas frente a varios testigos, próximo a unos puestos de buhonería y fondas que se ubican detrás de una parada de autobús.

Al parecer, al hombre lo venían siguiendo, pero por más que corrió no logró evitar a los sicarios, quienes les propinaron varios disparos. Testigos aseguran haber escuchado unas tres detonaciones de arma de fuego, que presuntamente le dieron en la cabeza.

En la escena ya se encuentra personal de la Dirección de Investigación Judicial y de la Fiscalía de Homicidios, efectuando las pesquisas previas antes de que los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realicen la diligencia de levantamiento del cadáver.

 

 

Te puede interesar

Joven murió tras ingresar con fiebre: médicos imputados por homicidio culposo

Joven murió tras ingresar con fiebre: médicos imputados por homicidio culposo

 Diciembre 23, 2025
Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos

Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos

 Diciembre 23, 2025
De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app

De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app

 Diciembre 23, 2025
Reprograman audiencia de apelación de César Caicedo por caso Nodriza

Reprograman audiencia de apelación de César Caicedo por caso Nodriza

 Diciembre 23, 2025
Pillado con los cables: detienen a hombre hurtando cables de la ACP

Pillado con los cables: detienen a hombre hurtando cables de la ACP

 Diciembre 23, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito
Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos
Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí
Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos

Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos