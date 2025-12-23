Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos

Panamá- Un hombre fue asesinado la tarde de este martes en medio de un hecho violento ocurrido en avenida Perú, en el corregimiento de Calidonia, en pleno centro de la ciudad capital de Panamá.

La víctima murió en la escena, tras ser atacado por otras personas frente a varios testigos, próximo a unos puestos de buhonería y fondas que se ubican detrás de una parada de autobús.

Al parecer, al hombre lo venían siguiendo, pero por más que corrió no logró evitar a los sicarios, quienes les propinaron varios disparos. Testigos aseguran haber escuchado unas tres detonaciones de arma de fuego, que presuntamente le dieron en la cabeza.

En la escena ya se encuentra personal de la Dirección de Investigación Judicial y de la Fiscalía de Homicidios, efectuando las pesquisas previas antes de que los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realicen la diligencia de levantamiento del cadáver.