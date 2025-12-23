Sucesos - 23/12/25 - 03:44 PM

Joven murió tras ingresar con fiebre: médicos imputados por homicidio culposo

Los tres galenos fueron imputados durante una audiencia desarrollada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la provincia de Panamá Oeste.

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

Panamá- Tres médicos que laboran en el Hospital Nicolás A. Solano, en la provincia de Panamá Oeste, deberán enfrentan cargos por el delito de homicidio culposo, luego de que una joven que ingresó a este nosocomio con fiebre y dolores de cabeza falleció por negligencia médica.

Los tres galenos fueron imputados durante una audiencia desarrollada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la provincia de Panamá Oeste. Durante la audiencia, el juez de Garantías ordenó la medida cautelar de suspensión del cargo para dos de estos médicos. El tercer galeno involucrado ya no labora en este hospital.

Otros dos médicos vinculados, quienes tampoco laboran ya en este nosocomio, mantienen una orden de aprehensión emitida por fiscales de la sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal y Delitos contra la Libertad.

El hecho en investigación ocurrió entre el 17 y el 22 de abril del año 2021.

En agosto de este año, el fiscal superior de Homicidios en Panamá Oeste, Luis Alberto Martínez, confirmó 15 casos en investigación por presunta negligencia médica que involucran a médicos de este hospital.
 

Te puede interesar

Joven murió tras ingresar con fiebre: médicos imputados por homicidio culposo

Joven murió tras ingresar con fiebre: médicos imputados por homicidio culposo

 Diciembre 23, 2025
Hombre apuñalado hasta la muerte en Calidonia

Hombre apuñalado hasta la muerte en Calidonia

 Diciembre 23, 2025
De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app

De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app

 Diciembre 23, 2025
Reprograman audiencia de apelación de César Caicedo por caso Nodriza

Reprograman audiencia de apelación de César Caicedo por caso Nodriza

 Diciembre 23, 2025
Pillado con los cables: detienen a hombre hurtando cables de la ACP

Pillado con los cables: detienen a hombre hurtando cables de la ACP

 Diciembre 23, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito
Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos
Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí
Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos

Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos