Joven murió tras ingresar con fiebre: médicos imputados por homicidio culposo

Panamá- Tres médicos que laboran en el Hospital Nicolás A. Solano, en la provincia de Panamá Oeste, deberán enfrentan cargos por el delito de homicidio culposo, luego de que una joven que ingresó a este nosocomio con fiebre y dolores de cabeza falleció por negligencia médica.

Los tres galenos fueron imputados durante una audiencia desarrollada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la provincia de Panamá Oeste. Durante la audiencia, el juez de Garantías ordenó la medida cautelar de suspensión del cargo para dos de estos médicos. El tercer galeno involucrado ya no labora en este hospital.

Otros dos médicos vinculados, quienes tampoco laboran ya en este nosocomio, mantienen una orden de aprehensión emitida por fiscales de la sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal y Delitos contra la Libertad.

El hecho en investigación ocurrió entre el 17 y el 22 de abril del año 2021.

En agosto de este año, el fiscal superior de Homicidios en Panamá Oeste, Luis Alberto Martínez, confirmó 15 casos en investigación por presunta negligencia médica que involucran a médicos de este hospital.

