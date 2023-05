Crispiano denuncia a funcionarios del Meduca y de DAS en Los Santos

El precandidato presidencial, Crispiano Adames, denunció el hostigamiento perverso y sin precedentes que vienen padeciendo las bases santeñas.

Adames inició la gira en el distrito de Guararé, donde compartió con miembros fundadores del PRD, entre los que estuvieron el conocido comerciante "Papá" Vásquez, quien dijo sentirse "totalmente decepcionado del PRD", a lo que el precandidato respondió que existe la esperanza de rescatar la mística torrijista el 11 de junio.

El recorrido siguió por Las Tablas cabecera, donde varias fueron las denuncias recibidas sobre llamadas telefónicas y directrices intimidatorias contra los copartidarios que han mostrado interés en la campaña de Adames.

"Usted lo que debe hacer es preguntarle a su candidato por qué no hay agua, carreteras, buen servicio de salud, buen sistema de educación; y no estar hostigando a los compañeros porque el PRD es un partido democrático y no dedocrático", dijo Adames a Fulvia Juárez, subdirectora técnica administrativa del MEDUCA en Los Santos.

Igualmente, al llegar al distrito de Pedasí, varios presentes en el conversatorio aseguraron que el CDN de Los Santos y director de la Dirección de Asistencia Social, Israel Rodríguez, había proferido amenazas, a través de llamadas telefónicas, para sembrar el régimen de terror y boicotear la agenda de dos días en la provincia.

"Hoy te denuncio públicamente, Israel Rodríguez, por estar utilizando fondos públicos para repartirlos de manera clientelar en lugar de procurar el bienestar social de los más necesitados", advirtió Adames.

