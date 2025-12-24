484 presos pa´ la calle por rebaja de pena ¡Jingle Bell!

El Ministerio de Gobierno (Mingob) soltó la lista que muchos esperaban y otros miran con lupa. Se trata de 484 personas privadas de libertad que aparecen como candidatas a una rebaja de pena, un beneficio que se estaría otorgando en los próximos días, siempre que se cumpla lo que manda la ley.

La información fue publicada oficialmente y responde a lo establecido en la Ley 31 del 28 de mayo de 1998, que protege los derechos de las víctimas del delito.

Por eso, el listado será divulgado durante tres días consecutivos en un diario de circulación nacional, para que las víctimas puedan revisar y reaccionar.

El Mingob dejó claro que las víctimas que se opongan a que alguno de los reclusos reciba el beneficio pueden presentar su oposición por escrito ante la Dirección General del Sistema Penitenciario, enviando un correo a oposicionesdgsp@mingob.gob.pa.

De acuerdo con el artículo 184 de la Constitución, la potestad de otorgar indultos, rebajas de pena o libertad condicional recae en el Presidente de la República, siempre y cuando se cumplan los requisitos del artículo 112 del Código Penal y del Decreto Ejecutivo 393 de julio de 2005, que regula el sistema penitenciario.

Entre los nombres aparece el de Milena Vallarino de Ferrufino, esposa del exministro Guillermo Ferrufino.

L a justicia confirmó la condena de seis años de cárcel en el 2023. contra la esposa del exministro, por enriquecimiento injustificado, y también la vetó para ocupar cargos públicos.

Este enero, trató de cambiar la prisión por casa, solicitando detención domiciliaria, pero el Tribunal de Apelaciones le negó la petición. La sentencia se mantiene.



