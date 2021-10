Paro en Colón va mañana

Panamá- Las cartas están puestas sobre la mesa. La Coalición Unidos por Colón consideran que la administración actual no ha dado respuesta a los problemas sociales de la costa Atlántica, por lo que han decretado un paro general en la región, este miércoles 27 de octubre, en medio de la incertidumbre de la población, de lo que pueda pasar.

Iracema de Dale, gobernadora de la provincia, manifestó que esta administración está buscando solución a problemas que datan del 2010, 2014, para lo cual pidió paciencia, sobre todo con la llegada de la pandemiaa paralizado el país, que no ha permitido continuar con los proyectos del Presidente.

Indicó la jefa de la provincia, que pese a ello, se le ha dado fecha a los colonenses, por ejemplo en el mes de diciembre,arrancan todos esos proyectos de atraso.

Agregó de Dale que se ha dado importancia a los problemas, “si se les ha atendido, y es una lástima “.

Dijo que ella está de acuerdo con que Colón merece darle respuesta, pero no se puede pedir todo en su solo momento, en situaciones que vienen de otras administraciones, en la que no se dio respuesta en su momento, sobre todo en medio de una pandemia.

“No justificamos este paro”, añadió de Dale en tono de preocupación al considerar que el gobierno ha atendido las inquietudes de las agrupaciones populares.

Consultado sobre las acciones que se tomará este miércoles, Edgardo Voitier, uno de los dirigentes se limitó a informar que se ubicará en el área de los Cuatro Altos donde harán una concentración.

Uno de los sectores que se unirá a este paro, son unas 11 rutas de transporte colectivo, que piden al gobierno, una terminal de transporte adecuada, lo que repercute directamente en que los trabajadores deban buscar alternativas para llegar a sus puestos de trabajo o quedarse en sus residencias a la expectativa de lo que ocurra en este paro general en Colón.

No obstante en cadenas de whatsapp varias comunidades ubicadas en la carretera Panamá-Colón y la autopista, informan de cierres de vía públicas, desde las 4:00 a.m., en su mayoría por falta de agua potable.

El Gobierno y la Coalición unidos por Colón se mantenían en diferentes mesas temáticas en la que se analizaron solución a los problemas de agua potable, el nuevo hospital, terminal de buses, empleos, estadios deportivos, entre otros.