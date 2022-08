Alexa Chacón en espera del hombre indicado

La expresentadora panameña Alexa Chacón está soltera y sin compromiso; todavía no ha llegado el hombre indicado para su vida.

A Alexa, un seguidor en el juego de preguntas de Instagram le dijo que por qué si es tan hermosa no se le conoce novio.

Publicidad

Ante esta interrogante, la bloguera constó que “porque no ha llegado la persona indicada todavía”. La famosa siempre ha sido reservada con su vida privada.

LEE TAMBIÉN: Karen Peralta regresa a la televisión y anuncia su segundo embarazo

“Porque mi vida privada es eso, privada. No me gusta en lo absoluto compartir, porque eso permite opiniones y juicios de los demás, que no siempre serán hermosos o buenos deseos”, manifestó

Hace un par de semanas, Chacón habló sobre las relaciones amorosas y dijo que todavía estaba en busca del “Travis de mi Kourtney".

Alexa está estudiando una maestría en Londres por un año. Ella ha mostrado parte de lo que ha vivido en Londres durante este tiempo.

Contenido Premium: 0