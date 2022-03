Alexa: ‘Lo que no puedan manejar y controlar déjenselo a Dios’

La expresentadora Alexa Chacón compartió con sus seguidores cómo van sus días en Londres, lugar donde cursa estudios.

Dijo que durante la última semana le ha costado crear contenido, pero que lo ha tomado con calma, no se atormenta por ella, pues a la vida está complicada para añadirle más.

Publicidad

"Quería enseñarles un poco de cómo es un día en mi vida en Londres. La última semana me ha costado crear contenido, pero la razón por la que he durado tanto tiempo haciendo esto es porque eso no me atormenta. No me pongo presión. Ya la vida es demasiado tesa como para uno venir a joderse también, no estamos viviendo los tiempos más inspiradores, pero quisiera recordarles que lo qué pasa en el mundo es recordatorio de lo bendecidos que somos de tan solo poder abrir los ojos", sentenció la panameña.

PUEDES VER: Ruby Solís: ‘Decidí abrirme camino’

Además, brindó un consejo a sus seguidores, de dejar todo aquello que les preocupara en manos de Dios.

"Hay que vivir. Con conciencia de nuestro entorno, vivir. A aquellos que por X o Y motivo han sentido ansiedad por la razón que sea en los últimos días, quisiera decirles lo que me funciona a mi: lo que no puedan manejar y controlar déjenselo a Dios. Abran el pecho y déjenselo a Dios. No tenemos que poder con todo. Cuando la carga sea mucha, paciencia y FE", manifestó Chacón.

Contenido Premium: 0