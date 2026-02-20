Blades a Willie: "Le envío mis deseos de una pronta recuperación"

El salsero panameño Rubén Blades le dedicó unas palabras a Willie Colón, tras reportes recientes de una supuesta hospitalización de emergencia en Nueva York por complicaciones respiratorias.

Blades utilizó sus plataformas para expresar sus buenos deseos por la recuperación de su excompañero.

"Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente", afirma

Agrega: "A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento".

Aunque Blades ha reiterado que no planea volver a trabajar con él, el mensaje subraya que siempre mencionará y agradecerá el apoyo brindado hace décadas, separando el conflicto personal del respeto profesional.

Este gesto ocurre tras un año de tensiones por la regrabación del álbum Siembra y desacuerdos sobre las elecciones en EE. UU., donde Blades respondió a críticas de Colón con una carta extensa titulada "A Willie"