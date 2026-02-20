Show - 20/2/26 - 11:25 AM

Blades a Willie: "Le envío mis deseos de una pronta recuperación"

"No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente", dijo.

 

Por: Redacción / Web -

El salsero panameño Rubén Blades le dedicó unas palabras a Willie Colón, tras reportes recientes de una supuesta hospitalización de emergencia en Nueva York por complicaciones respiratorias.

Blades utilizó sus plataformas para expresar sus buenos deseos por la recuperación de su excompañero.

"Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente", afirma

Agrega: "A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento".

Aunque Blades ha reiterado que no planea volver a trabajar con él, el mensaje subraya que siempre mencionará y agradecerá el apoyo brindado hace décadas, separando el conflicto personal del respeto profesional.

Este gesto ocurre tras un año de tensiones por la regrabación del álbum Siembra y desacuerdos sobre las elecciones en EE. UU., donde Blades respondió a críticas de Colón con una carta extensa titulada "A Willie"

Te puede interesar

Blades a Willie: "Le envío mis deseos de una pronta recuperación"

Blades a Willie: "Le envío mis deseos de una pronta recuperación"

 Febrero 20, 2026
¡No fue por tonada! Calle Abajo de Capira no salió por temas de salud

¡No fue por tonada! Calle Abajo de Capira no salió por temas de salud

 Febrero 20, 2026
Premios Lo Nuestro con bucas demencias; Bad Bunny fue el gran ganador

Premios Lo Nuestro con bucas demencias; Bad Bunny fue el gran ganador

 Febrero 20, 2026
Muere el actor de Anatomía de Grey Eric Dane a los 53 años

Muere el actor de Anatomía de Grey Eric Dane a los 53 años

 Febrero 20, 2026
Gracie representó a Panamá y acompañó a Thalia en Premios Lo Nuestro

Gracie representó a Panamá y acompañó a Thalia en Premios Lo Nuestro

 Febrero 20, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval

Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval
Acribillado en Santa Marta; el segundo crimen en 36 horas

Acribillado en Santa Marta; el segundo crimen en 36 horas