Boza recuerda su pasado con las sustancias; ahora todo es gloria

El cantante panameño Boza sigue con su gira internacional y tras parquear bien fino en la Casa Blanca, ahora anda por tierras costarricenses promocionando su tema "¿Qué prefieres?".

El famoso aprovechó el viaje para hacer de todo un poco y hasta compartió un momento Yeltsin Tejeda Valverde de la selección de fútbol de Costa Rica.

Pero esto no es todo, porque su entrevista con Molusco ha dado que hablar, primero por lo que ha dicho sobre su vida y también por la polémica que se armó con el entrevistador y El Chombo.

El famoso asegura que hizo un giro de 360 grados en su vida luego de conocer la música y detalla todo lo que vivió en el "ghetto".

"El momento de mi vida del bajón fue largo, toda mi adolescencia, mis padres aprendieron conmigo, me tuvieron a los 20 años, mi papá era un joven, que si llegaba borracho, mi papá lo que dejó fue de fumar marihuana por mi, porque me dijo que una vuelta él llegó pasadísimo, como que yo le estaba diciendo algo y él no podía cargarme, por ese motivo él dejó de fumar marihuana y eso", contó.

"Fumaba, me gustaban las armas, hasta el sol de hoy, en verdad soy fanático, a mi siempre me gustaron las armas, ahora la tengo legal, antes la tenía ilegal, la pandilla, me gustaba mucho la calle, llega un momento en que si estás mucho tiempo en la calle, todo lo que encuentras en la calle es atractivo, hice bastantes cosas malas, pagué por todo lo que había hecho, fue como un escarmiento, siento que fue poquito para todo lo que había hecho. De eso aprendí bastante, vi a mi mamá llorar, sufrir como nunca, ya después empecé a madurar...", recalcó.

Tras hablar de ese pasado, asegura que mira al futuro de la mejor manera, como hermano mayor cuida a sus dos hermanos y les enseña importancia de no estar en la calle, pues lo que vivió no lo quiere que más nadie lo sufra.

