Show - 25/3/26 - 12:00 AM

Chiqui Dubs tiene una nueva ‘Misión: propósito Taitiana’

Por: Marlene Gonzáles mgonzalez@epasa.com -

El reconocido DJ panameño Chiqui Dubs vuelve a demostrar que la música también puede ser una herramienta de solidaridad. Esta vez, el artista lidera una nueva iniciativa benéfica llamada “Proyecto Taitiana”, con el objetivo de recaudar fondos para una operación urgente que podría mejorar significativamente la calidad de vida de la joven Taitiana Anderson.

El DJ anunció que este domingo realizará una actividad solidaria en la Plaza 5 de Mayo, donde invita a sus seguidores, colegas y al público en general a sumarse a esta noble causa. A través de sus redes sociales, ha dejado claro que la situación es crítica y que el apoyo colectivo será clave para lograr la meta.

El evento contará con la participación de varios artistas invitados, quienes aportarán su talento en una jornada que promete estar llena de música, esperanza y unión.

Además, Chiqui Dubs ya ha comenzado a movilizarse por la ciudad con alcancía en mano, recolectando donaciones directamente de quienes desean aportar su granito de arena.

Taitiana Anderson, de 29 años, enfrenta una dura batalla de salud: padece hiperparatiroidismo y actualmente recibe tratamiento de diálisis. Para poder continuar luchando, necesita someterse a una cirugía especializada en Tampa, Florida, cuyo costo asciende a B/.37,220.00. Hasta la fecha, sus familiares han logrado reunir B/.8,700.00, por lo que aún queda un largo camino por recorrer.

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